الاتحاد المصري لكرة السلة يُكرم زعيم الثغر على استضافته للبطولة الإفريقية

استقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وجاسر شمس المدير التنفيذي للنادى، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، الذين حرصوا على الحضور إلى مقر النادى لتقديم الشكر لمجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى على المظهر المشرف والتنظيم المتميز الذى ظهرت به الصالة المغطاه بالنادى خلال استضافة مباريات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والتي شارك بها منتخب مصر بالإضافة إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر و حتى 29 نوفمبر 2020 .

وتعتبر الصالة المغطاه بنادى الاتحاد السكندرى من أفضل الصالات الرياضية داخل جمهورية مصر العربية.

وأهدى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة درع الاتحاد لـ محمد مصيلحى رئيس النادى تكريمًا له .

كما تم تكريم حازم أبو الرجال أمين الصندوق و أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة النادى وجاسر شمس المدير التنفيذي والكابتن عصام عبد العزيز المدير العام المساعد للشئون الرياضية و الدكتور محمد سنبل مدير النشاط الرياضى و العميد إبراهيم مجاهد مدير صالة الدكتور كمال شلبى و الكابتن جمال صبرى مدير إدارة المتابعة و الكابتن عصام مجاهد منطقة الإسكندرية لكرة السلة و المهندس بلال شرابية اللجنة المنظمة

وأهدى محمد مصيلحى درع النادى لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة :

الأستاذ الدكتور مجدى أبو فريخه رئيس الاتحاد المصرى

المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصرى

الأستاذ عمرو مصيلحى عضو مجلس الإدارة

المهندس حسين البشبيشى عضو مجلس الإدارة

المستشار علاء زهران عضو مجلس الإدارة

المهندس خالص القوصى عضو مجلس الإدارة

الكابتن إيهاب محسن عضو مجلس الإدارة

الكابتن رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة

الأستاذ محمد فتحى عضو مجلس الإدارة