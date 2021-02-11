زكي عبد الفتاح: مستوى الشناوي في مونديال الأندية عادي.. ولا يوجد حارس مصري مؤهل للاحتراف

علق زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي، على مستوى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر حاليا.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": محمد الشناوي قدم مستوى عاديا في بطولة كأس العالم للأندية حتى الآن، لا أرى أنه أنقذ كرة صعبة للغاية مثلا".

وتابع أيضا: "الأهلي وبايرن ميونخ حققا هدفهما من المباراة التي أقيمت الخميس الماضي".

وعن مستوى حراسة المرمى في مصر، قال زكي عبد الفتاح: "للأسف تدريبات حراسة المرمى في مصر تعتمد بشكل كبير على الناحية البدنية، مع إهمال تعليم أساسيات حراسة المرمى".

وأشار: "لا يوجد حارس مصري مؤهل للاحتراف، الحارس الوحيد الذي كان يستحق ذلك هو أحمد الشناوي حارس بيراميدز، لكنه دمر نفسه بسبب الفلوس".

وعن قرار عودة الحراس الأجانب للدوري المصري، أجاب: "قرار مفيد بشرط أن يتم التعاقد مع حراسة دولية تشارك بنسبة كبيرة مع منتخبات بلادها، لأن هذه المستويات سوف تساعد حراس الدوري المصري على التطور".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي، اليوم، الخميس، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، بينما سقط بالميراس أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.