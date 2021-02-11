وقال دانيلو أولفيرا الصحفي بموقع " UOL" في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج:" أعتقد أن مباراة الأهلي وبالميراس ستكون مباراة متكافئة".
وتابع:" بالميراس هو فريق يمتلك مجموعة كبيرة من الشباب ويلعب على الضغط على الخضم، بينما الأهلي فريق سريع جدًا ويمكنه أن يلعب مباراة جيدة جدًا".
وأشار الى انه:" تابع مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الماضية، والبايرن سيطر على مجريات المباراة بشكل كبير، لكن هذا طبيعي، لأنه يفعل ذلك أمام 95% من فرق العالم".
يذكر أن الأهلي خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، بينما سقط بالميراس أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحفي برازيلي: ما حدث لـ الأهلي أمام بايرن ميونخ طبيعي.. ومواجهة بالميراس متكافئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.