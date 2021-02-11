أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة أحداث الشوط الأول متقدما على منافسه الإنتاج الحربي بهدف دون رد فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف المقاصة شيميلس بيكيلي في الدقيقة السابعة بتصويبة متقنة في الشباك، ليعلن تقدم الفريق الفيومى على الإنتاج بهدف مبكر.
ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بينما يقع الانتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، كما يحتل نادي الإنتاج الحربي المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد تسعة عشر نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاصة ينهي الشوط الأول متقدما على الإنتاج بهدف بيكلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.