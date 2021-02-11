شوط أول هايل.. إبراهيم فايق يشيد بأداء الأهلي أمام بالميراس

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بأداء النادي الأهلي في الشوط الأول أمام فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية. وغرد إبراهيم فايق عبر تويتر قائلا: "شوط أول هااايل للأهلي أمام بالميراس.. شخصية هجومية وتركيز دفاعي هايل.. ينقص فقط استغلال الفرص.. نزول محمد الشريف ضرورة ملحة لمهاجمة المساحات الفاضية في ضهر دفاع بالميراس.. المكسب في المتناول جدا وحذاري من عقاب تضييع الفرصة السهلة". وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنافسه بالميراس البرازيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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