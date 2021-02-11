إصابة توماس مولر نجم بايرن ميونخ بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، عن إصابة لاعبه توماس مولر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأصدر النادي الألماني بيانا رسميا، يؤكد فيه إيجابية فحوصات مولر لفيروس كورونا، وتم عزل اللاعب وسيتم عزل اللاعب عند عودة بعثة الفريق إلى ميونيخ. وأشار بايرن في بيانه، إلى أنه تم عزل اللاعب بعد إصابته بكورونا، وسيتم عزل اللاعب عند عودة بعثة الفريق إلى ميونيخ.

يذكر أن بايرن ميونخ أعلن أمس، الأربعاءـ عودة جيروم بواتينج مدافع الفريق إلى ألمانيا، بسبب وفاة صديقته السابقة. وتأهل بايرن ميونخ إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، بينما صعد تيجريس أونال المكسيكي بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بهدف نظيف.

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