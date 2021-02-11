الخطيب يتبادل قميص الأهلى مع وفد بالميراس في مونديال الأندية

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، وفد نادي بالميراس البرازيلي، وذلك على هامش مباراة الفريقين التي تقام حاليًا علي تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم ‏للأندية، وذلك في حضور المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، المنسق العام ‏للبعثة.‏

وأهدى وفد نادي بالميراس البرازيلي الخطيب قميص ناديهم، في الوقت الذي ‏حرص فيه رئيس النادي الأهلي على إهداء الوفد، الذي ترأسه ألكسندر زانوتا نائب رئيس النادي، ‏قميص نادي القرن.‏