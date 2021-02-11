الخطيب يتبادل قميص الأهلى مع وفد بالميراس في مونديال الأندية

وأهدى وفد نادي بالميراس البرازيلي الخطيب قميص ناديهم، في الوقت الذي حرص فيه رئيس النادي الأهلي على إهداء الوفد، الذي ترأسه ألكسندر زانوتا نائب رئيس النادي، قميص نادي القرن.
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