الإصابة تبعد نيمار عن لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري الأبطال

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة سان جيرمان أمام كاين، وغادر الملعب في الشوط الثاني من المواجهة التي انتهت بفوز باريس بهدف دون رد. وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي، أن نيمار سيغيب لمدة ٤ أسابيع بسبب إصابته في العضلة المقربة.
وبات من المؤكد غياب نيمار عن مواجهة برشلونة المقرر لها في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.
كما بات من المحتمل غيابه عن لقاء الإياب أيضا المقرر إقامته يوم 10 مارس القادم.
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