نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخبار مباراة توتنهام ضد إيفرتون في كأس الاتحاد ورحيل هاري كين في الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخبار مباراة توتنهام لقد قام البرتغالي جوزية مورينو الذى يدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي بالتعليق على ما يدور حول اخبار وشائعات عن انسحاب ورحيل هاري كين نجم الفريق الأول عن السبيرز في فصل الصيف في حالة فشل الفريق في الحصول على بطولة في هذا الموسم تابع المقال للمزيد من المعلومات حول اخبار مباراة توتنهام ضد إيفرتون وشائعات رحيل هاري كين

اخبار مباراة توتنهام وتلخيص المباراة ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

لقد قام فريق إيفرتون بتحقيق فوز صعب على خصمة فريق توتنهام بنتيجة 5_4 في المباراة الماراثونية التي جمعت الفريقين على ارض ملعب واحد جوديسون بارك التي كانت ضمن مسابقات دور ال 16فى بطولات كاس الاتحاد الإنجليزي ليحصل على بطاقة للتخطي الى الربع النهائي للبطولة وما يدور حول أخبار توتنهام .

أخبار مباراة توتنهام وإيفرتون في المنافسة التي دارت بينهما

انتهي الشوطان بنتيجة تعادل بين الفريقين وهى 4_4 ولذلك اضطر الفريقين اللجوء الى إضافة شوطين إضافيين وكانت النتيجة لذلك هي ان فريق إيفرتون سجل هدف الفوز في اول شوط إضافي وتحققت اهداف توتناهم من خلال دافنسون سانشيز هدفين في الدقيقة 3والدقيقة 57 ،في الدقيقة 45 إريك لاميلا ،وفى الدقيقة 83 هاري كين .

الأهداف التي تم تسديدها في المباراة ومن هم اللاعبون المسددون للأهداف

وقام بيرنارد بتحقيق هدف الفوز في الدقيقة 97 ، كانت اهداف إيفرتون من خلال دومينيك كالفيرت ليوين هدف في الدقيقة 63،وفى الدقيقة 43 حقق جيلفي سيجواردسون هدف و فى الدقائق 68 و38 حقق ريتشارليسون هدفين وكان تشكيل فريق توتنهام كالتالي :دوهيرتي ولوريس وهوجبيرج ودافيس وألدرفيرليلدسون وسانشيز وندومبيلي وبيرجوين ولوكاسمورا ولاميلا وحصل كلا من الفريقين بتتويج فريقة بعدد كبير من بطولات كأس الاتحاد وحصل أصحاب الأرض على اللقب 5 مرات مقابل 8 للنادي توتنهام .

هاري كين واخبار رحيلة عن الفريق

قدم هاري كين 20 هدف للفريق و14 هدف اخر في 30 مباراة مما جعلة مستواه مميز ولكن جاءت الاخبار الصحفية بنبأ ان هاري كين يفكر في انسحابه عن فريق توتنهام هوتسبير في حالة عدم تحقيق بطولات جديدة في هذا الموسم فريق توتنهام هوتسبير قام بتحقيق نجاح في التأهل لنهائي الكأس كاراباو ومورينيو يطمح بالفوز في هذه المباراة للمحافظة علي اللاعب الإنجليزي هاري كين فترة طويلة

أخبار مباراة توتنهام وما دار من أحداث خاصة بالمباراة التي كانت بينه وبين فريق أيفرتون والتي انتهت نتيجتها لصالح توتنهام في أطار الدوري الإنجليزي وسوف نوافيكم بكامل الأخبار فيما يخص باقي المباريات التي في أطار الدوري وما هي النقاط الخاصة بكل فريق وعدد النقاط التي حصل عليها من أجمالي المباريات التي تم لعبها .