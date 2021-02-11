وحدة وأهلي صنعاء يتصدران بطولة الملتقى الشتوي

وحدة وأهلي صنعاء يتصدران بطولة الملتقى الشتويسجل الوافد الجديد إلى وحدة صنعاء علاء الصاصي هدفا قاتلا في مرمى آزال ليقود فريقه للفوز اليوم في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة كرة القدم بالملتقى الشتوي الرابع.

وبصم الصاصي الذي وقع مؤخرا عقدا لموسم واحد مع القلعة الزرقاء على الهدف الوحيد في المباراة التي أدارها حكم الساحة عبدالله العقر وساعده أحمد مختار وفايق غشيم وطلال النسوري حكماً رابعاً، قبل إطلاق الحكم صافرة النهاية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى تسع نقاط متقاسما صدارة المجموعة مع شعب إب، فيما ظل آزال قابعا في المؤخرة بدون نقاط.

وفي المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها استعاد أهلي صنعاء صدارة المجموعة الأولى بسحقه ضيفه فتح ذمار بخماسية بيضاء .

ويدين الأهلي بهذا الفوز العريض للاعبه عمار القباطي الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 3 و 18 و38، فيما وقع حمزة حنش على الهدف الرابع في الدقيقة 85 ليختتم زكريا طفطوف خماسية الإمبراطور بعدها بدقيقتين.

وبلغ رصيد الأهلي بهذا الفوز ثمان نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن اليرموك الثاني، فيما بقي رصيد الفتح خاليا في المركز الأخير.

وتقام غدا الجمعة في ختام هذه الجولة مباراة واحدة تجمع شعب إب و22 مايو بعد أن أقرت اللجنة المنظمة للبطولة بفرع اتحاد القدم بأمانة العاصمة تأجيل موعد المباراة الثانية بين اتحاد إب وشباب الجيل.