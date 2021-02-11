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الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية

قاد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل افريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأنديةقاد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل افريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين بطلي افريقيا وأميركا الجنوبية، قبل أن يتصدى الشناوي لركلة فيلبي ميلو قائد بالميراس الحاسمة ليقود بطل مصر للمركز الثالث. وأحرز ركلات الأهلي المدافع المغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري جونيور أغايي، فيما تصدى حارس بالميراس لركلة عمرو السولية وسدد مروان محسن في القائم الأيسر.

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