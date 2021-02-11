20 لاعبا فى معسكر سموحة لمواجهة الطلائع

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم: الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمد الترهونى، علي غزال، محمد كناريا، محمود حليمو، عمر ميرا، أحمد عبد القادر، محمد ليله، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن. اختار أحمد سامى المدير الفني لنادى سموحة 20 لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، على ملعب استاد الرياضة.

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