أول تعليق من محمد الشناوى بعد تتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى مونديال الأندية

أبدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى سعادته بتتويج الأهلى بالميدالية البرونزية فى كاس العالم للاندية بعد الفوز على بالميراس 3 / 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع . وقال الشناوى بعد المباراة : " الحمد لله على هذا الانجاز .. هنبنى على هذا الانجاز فى السنوات القادمة .. البطولة هديتنا للجماهير فهم أصحاب الفرحة .. الجماهير هى التى تقدر قيمة واسم النادى". وتابع الشناوى: لست أنا البطل الوحيد فى المباراة فكل الزملاء واللاعبين أبطال خاصة أنهم من قادوا الفريق الى الوصول بالمباراة الى ركلات الترجيح وبذلوا مجهود كبير طوال البطولة.

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