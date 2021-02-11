تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي عن التشكيل لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم التشكيل الآتي : في حراسة المرمى : محمد فوزي خط الدفاع : مروان الصحراوي و محمد هاشم و عبد الله جمعة و محمود البدري خط الوسط : دونجا و محمد حسن و محمد صادق و محمد عادل خط الهجوم : شكري نجيب و فخر الدين بن يوسف.

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