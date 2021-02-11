حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه التهنئة للنادى الأهلى لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية . وأشار صبحي أن النادى الأهلى استحق الفوز اليوم على فريق بالميراس البرازيلي نظرا لأداء اللاعبين المشرف وحرصهم على إسعاد جماهيرهم بهذا الإنجاز الكبير المستحق. ووجه صبحي التهنئة لمجلس إدارة النادي الاهلي وجهازه الفنى والإدارى وجميع اللاعبين وجماهير النادى بهذا الإنجاز الكبير الذى يضاف إلى سجل بطولات كرة القدم المصرية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الرياضة يهنئ النادى الأهلى ببرونزية مونديال الأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.