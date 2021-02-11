الجماهير تساعد الأهلي من المقاهي .. فيديو

حرص عدد كبير من الجماهير المصرية على متابعة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في كأس العالم للأندية لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة . ورصدت عدسة موقع دوت الخليج الإخباري حماس وتشجيع الجماهير الأهلاوية على المقاهي في وسط البلد ومعظم مقاهي القاهرة لدعم الأهلي.

سجل جونيور آجايي الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية محمد هاني الذي تلقاها عمرو السولية بكرة مقصية ولكن تصدى لها حارس المرمى في الدقيقة 68. وألغى حكم المباراة الهدف بداعي التسلل على اللاعب جونيور آجايي، وتلقى الحكم تأكيد إلغاء الهدف من غرفة الـ VAR.

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