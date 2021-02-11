ثالث العالم.. ملخص مباراة الأهلي وبالميراس وركلات الترجيح

توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

في الدقيقة 20 راوغ والتر بواليا دفاع فريق بالميراس وتوغل ودخل منطقة الجزاء ولكن تم اقتناص الكرة بدفعة للاعب الأهلي، ولم يحتسب حكم المباراة أي شئ مما أثار غضب الجماهير.

واستحوذ الاهلي على الكرة ممارسًا التمريرات المتقنة من اللاعبين بعرض الملعب في الدقيقة 22 وصلوا الى 14 تمريرة انتهت عند والتر بواليا الذي أحدث خطأ على مدافع بالميراس.

وفي الدقيقة 26 اقتنص والتر بواليا الكرة من بين أقدام كابتن فريق بالميراس وصنع فرصة حقيقة للنادي الأهلي بعد تمرير الكرة الى عمرو السولية الذي راوغ ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن تمر بجوار المرمى في أول فرصة حقيقية للمارد الأحمر.

ومرر حمدي فتحي كرة رائعة عابرة للقارات داخل منطقة جزاء الميراس في الدقيقة 37 انطلق خلالها مجدي قفشة لتسديدها على المرمى مباشرة ولكنها مرت بجوار المرمى منتزعه آهات الجماهير.

وتألق الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 39 بالتصدي الى رأسية مهاجم بالميراس كادت أن تكون هي الهدف الأول للفريق البرازيلي.

وانطلق طاهر محمد طاهر في هجمة عنترية من منطقة جزاء الأهلي الى منتصف ملعب بالميراس ومرر كرة لم تمر كادت ان تهدد مرمى الفريق البرازيلي في الدقيقة 43.

الشوط الثاني..

براعة وفدائية ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي منعت روني لاعب بالميراس البرازيلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.

تراجع أداء الاهلي الهجومي في بداية شوط المباراة الثاني وظهر شكل اللاعبين أكثر دفاعيًا، وبدأ بالميراس في ممارسة مهامه الهجومية بشكل مكثف.

وسقط والتر بواليا لاعب الأهلي بعد اشتباك مع مدافع بالميراس في منتصف الملعب وتعرض الى اصابة دامية، واستدعى الجهاز الطبي لتلقي العلاج داخل الملعب، وخرج بواليا لاستكمال العلاج في الدقيقة 55.

وسجل جونيور آجاي الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية محمد هاني الذي تلقاها عمرو السولية بكرة مقصية ولكن تصدى لها حارس المرمى في الدقيقة 68.

ألغى حكم المباراة الهدف بداعي التسلل على اللاعب جونيور آجاي، وتلقى الحكم تأكيد إلغاء الهدف من غرفة الـ VAR.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي مما يدفعنا الى اللجوء الى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم لقب الميدالية البروزنية.

ركلات الأهلي :" بدر بانون يسجل، أهدر السولية، أهدر مروان محسن الركلة الثالثة، محمد هاني يسجل، آجاي يسجل،

ركلات بالميراس: تصدى الشناوي لركلة روني، أهدر لويس ادريانو، سكاربا يسجل، جوميز يسجل، فيليب ميلو يهدر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.

وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو