المقاصة يقتنص فوزا غاليا أمام الإنتاج الحربي 1-0 في الدوري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة فوزا مهما على حساب منافسه الإنتاج الحربي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد المقاولون العرب فى إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.
سجل هدف المقاصة شيميلس بيكيلي في الدقيقة السابعة بتصويبة متقنة في الشباك، ليعلن تقدم الفريق الفيومى على الإنتاج بهدف مبكر.
الفوز رفع رصيد مصر المقاصة الى النقطة 17 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند 9 نقاط، فى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.
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