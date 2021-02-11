نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الأهلي المصري بالبرونزية للمرة الثانية في تاريخه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نبذة عن فريق الأهلي المصري بطل أفريقيا

تم تأسيس النادي في أربعه وعشرون من أبريل سنة 1907م علي يد أشخاص مجموعة من أعظم الشخصيات المصرية ومنهم : طلعت حرب ومصطفي كامل وعمر لطفي بك ، ومقره الحالي في القاهرة ،كما أنه يعد هو ونادى الزمالك من الأندية الوحيدة التي لم تهبط إلى الدرجة الثانية ،وقد سعد المصريون كثيرا بإنشائه حتى أنهم قضوا معظم أوقاتهم في اللعب بالكرة .

نبذة عن فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

يعد نادى بالميراس البرازيلي من الأندية صعبة الهزيمة حيث أنه حقق 39 بطولة و 10 بطولات في الدوري البرازيلي الممتاز وهذا غير المدربين المشرفون عليه ومن أهمهم : ادميلسون وروبرتو كارلوس (بطل ريال مدريد السابق) و روماريو الملقب بأسطورة برشلونة ، يتبع فريق بالميراس البرازيلي طريقة مشهورة وهي (4-3-2-1) أو قد يتجهوا في بعض الأحيان إلى طريقة (1-4-1-4) ، ويعد هذا الفريق من أكثر الفرق شهرة في البرازيل وجميع بلاده تعتمد عليه خاصة في مباره اليوم الموافق 11-2-2021 ، لذلك من تتوقع أنه سوف يربح ؟

المباراة المقامة بين بالميراس البرازيلي والأهلي المصري

أقيمت المباراة علي ملعب المدينة التعليمية بقطر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية وقطر وقام بنقل المباراة العديد من القنوات الرياضية وعلي رأسها قناة الكأس القطرية ويتنافس فيها الفريقين على المركز الرابع والثالث.

المركز الثالث من نصيب الأهلي المصري

بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الأهلي المصري و بالميراس استطاع الشناوي أن يقود الأهلي للتتويج بالبرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على بالميراس بركلات الجزاء الترجيحية 3:2 لصالح الأهلي واستطاع الشناوي التصدي للركلة الأولي وكذلك للركلة الخامسة بينما أهدر لاعب بالميراس الركلة الثانية بعد تسديدها على يسار الحارس إلى خارج الملعب بينما أهدر كل من السوليه ومروان الركلة الثانية والثالثة للنادي الأهلي.