ويقود فريق 6 اكتوبر كابتن معاوية المدير الفني ، والمدرب الجمباز كابتن سعد اسماعيل ، و كابتن سعد وكابتن يمني شريف مدربة الباليه. توجت حلا محمد حسين لاعبة فريق 6 اكتوبر بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز تحت 9 سنوات ، بعد منافسات قوية ضمن المسابقة ، وبذل الجهاز الفني للفريق مجهودا كبيرا لتجهيز اللاعبات للبطولة ، والتي نافسن فيها بقوة ، وفازت حلا محمد حسين بذهبية البطولة في اول روتيشن. ويحرص كل مدرب على تصحيح اخطاء اللاعبات اثناء التدريبات ، تجنبا لخسارة اي نقاط خلال المنافسات وهو ما جعل الفريق في المركز الاول ، ويستعد لمنافسات اخرى خلال الموسم الحالي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلا حسين تتوج بذهبية بطولة الجمهورية للجمباز .. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.