موسيماني: «برونزية العالم» إنجاز يحسب للجميع في الأهلي

اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية، وأثنى على لاعبيه وأدائهم طوال مدة البطولة، مشيرًا إلى أنه استطاع أن ينتزع الميدالية البرونزية من بطل أمريكا الجنوبية، وهذا إنجاز يحسب للجميع في الأهلي، بعد المجهود الذي قدمه كبطل لإفريقيا من بداية كأس العالم للأندية.

وقال موسيمانى إننا «حققنا إنجازًا تمنيناه جميعًا.. ولا أحب أن يرى أحد في كلامي غرورًا لكننا قدمنا مباريات جيدة في هذه البطولة، وأتطلع إلى مستقبل أفضل في المواسم المقبلة مع الأهلي بكأس العالم للأندية».

وواصل المدير الفني للأهلي: «قدمنا أداءً جيدًا في مباراة اليوم أمام بالميراس، وكذلك أمام بايرن ميونيخ عملاق أوروبا في المباراة الماضية، وأتمنى أن نفوز ببطولة إفريقيا هذا الموسم وأن نكرر هذا الأداء في النسخة القادمة من كأس العالم للأندية».

وقال موسيماني في تصريحاته عقب نهاية المباراة: «قاتلنا بشراسة في كل مباريات البطولة وقدمنا شخصية وكبرياء يعبران عن بطل إفريقيا».

ووجه المدير الفني للأهلي الشكر لجماهير الأهلي التي تساند الفريق في كل مكان قائلا: «أحب جمهور الأهلي جدا وأقدر ما قدموه من دعم طوال الموسم، وصولا إلى المساندة الدائمة للفريق في كأس العالم للأندية حتى التتويج بالميدالية البرونزية».