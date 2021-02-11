عمرو أديب عن تتويج الاهلي ببرونزية كأس العالم: فرّح مصر والعالم العربى

علق الاعلامي عمرو أديب على تتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

وغرد عمرو أديب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏والله يا اخى انبسطت.. الاهلى ادخل البهجه على مصر والعالم العربى والشناوي النهارده بطل العالم ولازم ياخد لقب احسن حارس مرمى فى البطوله شكرا للاهلى وشكرا لابطاله وارجو ان ده يكون كفيل بقى ان الاهلى يشبع بطولات السنه دي ويسيبلنا البطولات التانيه! مبروك نادي البهجه والسعاده والفخر". توج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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