تتقدم شركة بريزنتيشن سبورت و السيد تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و السيد منتصر النبراوي وأعضاء مجلس إدارة بريزنتيش بتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بعد تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية متمنين لهم دوام التوفيق ورفع اسم مصر دائما في المحافل الدولية. توج فريق الاهلي بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا بالدوحة بعدما فاز على بالميراس بضربات الجزاء الترجيحية عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، الخميس، بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريزنتيشن سبورت تهنئ الأهلي بالتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.