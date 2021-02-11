وائل جمعة : موسيماني محظوظ بالأهلي وسعيد لتكرار إنجاز 2006

أبدى وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق سعادته وفخره بتحقيق المارد الأحمر برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة 2020. وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة. وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف. وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006. وقال جمعة عقب حصد الأهلي البرونزية:"موسيماني محظوظ بوجوده مديرًا فنيًا للأهلي". وشدد جمعة على أن لاعبي الأهلي نجحوا في تكرار انجاز 2006 والعودة مجددًا لحصد ميدالية برونزية في الحدث العالمي.

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