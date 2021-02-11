قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الفريق استحق الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في بطولة كأس العالم للأندية.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.
وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
وأضاف خالد مرتجى في مداخلة على قناة الأهلى: "أحرزنا الميدالية البرونزية عن استحقاق وجدارة، واللاعبون رجالة وكانوا عاوزين يحفروا أسماءهم في تاريخ النادى الأهلى ويسعدوا جماهيرهم اللى دائما في ضهر الفريق".
وأضاف مرتجى: "كنت بموت في ضربات الجزاء بعدما اهدرنا ركلتين، وخاصة بعد ركلة مروان قلت شكلها كدة مش عاوزانا، وإن شاء الله نصل غدا الساعة اثنين ونصف والحمد لله شرفنا مصر وبطولة أفريقيا كلها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد مرتجي: كنا بنموت فى ضربات الجزاء.. واللاعبين حفروا اسمهم فى تاريخ الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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