رابح ماجر: تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية إنجاز فخر للكرة العربية والأفريقية

هنأ رابح ماجر، نجم منتخب الجزائر الأسبق، النادي الأهلي ولاعبيه عقب التتويج بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2021.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
وأضاف رابح ماجر، خلال لقاء عبر قناة "الكأس" القطرية: "برافو للاعبي الأهلي ومبروك للكرة المصرية، مجهود كبير جدًا من بداية البطولة أمام الدحيل والبايرن واليوم".
وتابع: "اليوم الأهلي أمام بالميراس رغم أن الفاعلية كانت غائبة في 90 دقيقة، ولكن رأينا مجهودا إضافيا كبيرا للاعبين، ولعبوا بروح قتالية، والمباراة بعدما وصلت لركلات الجزاء كانت الكلمة الأخيرة للأهلي".
وأضاف: "الأهلي كان يستحق المركز الثالث وهذا المركز يبقى في التاريخ، وفوز كبير للكرة المصرية والعربية".
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