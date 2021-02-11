بايرن ميونخ ضد تيجريس .. الـVAR يحرم كيميتش من الهدف الأول

ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح بايرن ميونخ في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية، في المباراة التي تقام على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

ومع الدقيقة 19، ومن تسديدة صاروخية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء مرت من أمام ليفاندوفيسكي ودخلت الشباك، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي:

حراسة المرمى: نوير خط الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز خط الوسط: كيميتش، لوكاس هيرنانديز، كومان خط الهجوم: ساني، جنابري ، ليفاندوفسكي

ويستحوذ بايرن بالتأكيد، على قدر كبير من الترشيحات، لا سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ في صفه قبل مواجهة اليوم. كما يمتلك بايرن طموحا كبيرا، لمعادلة الإنجاز التاريخي الذي ينفرد به برشلونة، حتى الآن، وهو جمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد. وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية في 2009، ولم يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا الإنجاز، لكن بايرن أصبح على بعد خطوة واحدة من ذلك. واستهل بايرن مسيرته في النسخة الحالية من المونديال، بالفوز على الأهلي المصري (2 /0)، في مباراة لم يكن هناك شكوك في تفوق بايرن خلالها، لكن الانتصار على بطل إفريقيا لم يكن سهلا على الإطلاق. ورغم ضغط وتوالي المباريات في الفترة الماضية، بسبب الارتباك الذي أحدثته جائحة كورونا في الروزنامة الرياضية، يبدو بايرن حريصا على الفوز بلقب مونديال الأندية.

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