أداء ممتاز.. كارتيرون يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية عبر دوت الخليج

هنأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي والأهلي والزمالك السابق، فريق الأهلي بعد الفوز بالبرونزية في مونديال الأندية. وأشاد كارتيرون في تصريح خاص لـ دوت الخليج بأداء الأهلي وأكد أنهم لعبوا بشكل ممتاز في لقاء بالميرس. وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة. وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف. وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.

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