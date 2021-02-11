موسيماني: نتحلى بالتواضع.. وعلينا مواصلة شراستنا وكبريائنا فى أفريقيا

قال بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أداء فريقه فى المونديال وتحديدا مباراة الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية اتسم بـ"الشراسة والكبرياء".

حقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 على بالميراس البرازيلي، في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.