سامي قمصان: برونزية كأس العالم خطوة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين

حرص سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تقديم التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهير النادي، بعد التتويج بالميدالية البرونزية والفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.
وقال قمصان عقب الفوز على بالميراس البرازيلي: «إنجاز كبير، نجح الأهلي وهذا الجيل من اللاعبين في تحقيقه، وسيكون دافعًا قويًّا لمواصلة حصد الإنجازات الفترة المقبلة».
وأضاف: «لعبنا على العامل النفسي للاعبين، وجهزنا الجميع لمباراة اليوم بعد انتهاء مباراة بايرن ميونيخ الألماني، ونجحنا في ذلك».
وأشار قمصان إلى أن هذا الجيل كتب اسمه بتاريخ من ذهب بعد حصد الميدالية البرونزية، وهو ما يمثل دافعًا قويًّا لهم من أجل العودة قريبًا للمشاركة في المونديال، وتحقيق إنجاز لم يسبق للفريق تحقيقه.
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