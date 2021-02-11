الرياضة

سامي قمصان: برونزية كأس العالم خطوة مهمة لهذا الجيل من اللاعبين

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حرص سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تقديم التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهير النادي، بعد التتويج بالميدالية البرونزية والفوز بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال قمصان عقب الفوز على بالميراس البرازيلي: «إنجاز كبير، نجح الأهلي وهذا الجيل من اللاعبين في تحقيقه، وسيكون دافعًا قويًّا لمواصلة حصد الإنجازات الفترة المقبلة».

وأضاف: «لعبنا على العامل النفسي للاعبين، وجهزنا الجميع لمباراة اليوم بعد انتهاء مباراة بايرن ميونيخ الألماني، ونجحنا في ذلك».

وأشار قمصان إلى أن هذا الجيل كتب اسمه بتاريخ من ذهب بعد حصد الميدالية البرونزية، وهو ما يمثل دافعًا قويًّا لهم من أجل العودة قريبًا للمشاركة في المونديال، وتحقيق إنجاز لم يسبق للفريق تحقيقه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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