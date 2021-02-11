الرياضة

فيفا يهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية العالم

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وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التهنئة للنادي الأهلي، بعد التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحساب الرسمي لـ«فيفا» باللغة العربية: «الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي».

وكتب الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية على «فيسبوك»: «الأهلي ينتزع برونزية مونديال الأندية بركلات الترجيح، بعدما تعذر حسمها أمام بالميراس بعد 90 دقيقة في الدوحة».

وأضاف: «جونيور أجايي سدد الركلة الحاسمة قبل أن يحرم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، فيليبي ميلو من التسجيل، ليفوز الأهلي بالمركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه».

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية نسخة ٢٠٢٠.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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