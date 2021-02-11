رقم خاص لـ محمد الشناوي في كأس العالم للأندية

حقق محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا خاصًّا في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن نجح الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية على حساب بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.
وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، في الذود عن مرماه والخروج بشباك نظيفة، قبل أن يتمكن من التصدي لركلتي ترجيح منحتا الفريق المركز الثالث والميدالية البرونزية.
مباراة اليوم هي ثاني المباريات التي ينجح خلالها الشناوي في الخروج بشباك نظيفة بعد مباراة دور ربع النهائي أمام الدحيل القطري، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، ليصبح الشناوي أول حارس عربي ينجح في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم للأندية.
وبات الأهلي يمتلك ثلاث مباريات بشباك نظيفة خلال مشاركاته بمونديال الأندية، وهو ما فشلت فيه كل الأندية الإفريقية التي سبق لها المشاركة في مونديال الأندية، وفشلت في الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات.
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