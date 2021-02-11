خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في المباراة التي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.
بدأ لاعبو الاتحاد السكندري المحاولات في وقت مبكر في محاولة من أجل البحث عن هدف أول وبمحاولة من روماريو بتصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ولكن تمر أعلى القائم وتخرج إلى ضربة مرمى.
وأشهر أمين عمر أول بطاقة صفراء في اللقاء بالدقيقة 27 من نصيب كريم الديب بعد دخوله بقوى على قدم محمد صادق.
حسام حسن يجري تبديل أول قبل أنتهاء أحداث الشوط الأول في الدقيقة 40 بدخول محمود رزق وخروج عمار حمدي.
ثم أجرى يوفيتش تبديلا اضطراريا في الدقيقة 43 بخروج محمود البدري ودخول محمد بيومي.
وبفرصة هدف محقق للاتحاد السكندري في الدقيقة 44 بعد تمريرة من محمد الصباحي إلى روماريو داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة في اتجاه المرمى لكن تصطدم بالقائم الأيسر.
أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع من نصيب كريم يحيى بعد تدخل متهور على قدم فخر الدين وهي البطاقة الثانية فيحصل على أثرها على البطاقة الحمراء.
ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الاتحاد المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرد كريم يحيي.. شوط أول سلبي بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري فى الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.