رئيس اتحاد الميني فوتبول يشكر محمد صلاح لتهنئته الفرق الصاعدة للدوري الممتاز

أكد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول سعادته بنجاح حفل تكريم الفرق أبطال دوري المناطق من محافظات مصر ال 27 المتأهلين للدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول التي شهدت رقما قياسيا وهو مشاركة 237 فريقا ما بين نادي ومركز شباب وأكاديمية.

وأضاف أحمد سمير أن سعادته الأكبر كانت بالمفأجأة الكبيرة وهي الإتصال التليفوني الذي جاء من إنجلترا من الفرعون المصرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي واتصاله لتهنئة جميع الفرق المتأهلة للدوري الممتاز الأول للميني فوتبول من كل المحافظات المصرية أثناء الحفل.

ووجه أحمد سمير، الشكر إلى النجم محمد صلاح وقال: شكرا ابن مصر البار شكرا قدوة الشباب شكرا خير سفير لمصر بالخارج ابن مصر ابن محافظة الغربية الذي أسعد جميع الحضور من كل محافظات مصر بمكالمته واهتمامه مؤكدا أنه في أقرب زيارة لمصر.

يذكر أن الكابتن عبد العزيز البمبي نائب رئيس منطقة الغربية للميني فوتبول تسلم درع التكريم الخاص بالكابتن محمد صلاح نيابة عنه بصفته خال النجم العالمي محمد صلاح.

وجه رئيس اتحاد المينى فوتبول الشكر للكابتن عبد العزيز البمبمي نائب رئيس منطقة الغربية لدورة البارز صحبة مجلس إدارة منطقة الغربية للميني فوتبول لنشر اللعبة في في كل أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الحفل شهد تسليم درع الدوري لبطل كل محافظة في حفل تاريخي لهذة الرياضة التي ولدت كبيرة في حفل ضخم أقيم باستاد نادي السكة الحديد بمدينه نصر هذا النادي العريق عميد الأندية المصرية الذي تأسس عام 1903 وشهد الحفل حضور مكثف من كل المحافظات المصريه شارك فيه مجالس إدارات المناطق الـ 27 والفرق الفائزة بمجالس إداراتها وأجهزتها الفنيه ولاعبيها من كل ربوع مصر وصعيدها والمناطق الحدوديه حلايب وشلاتين والنوبه ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء.