الأهلي ثالث العالم يتصدر تويتر.. ومغردون: الجيل الذهبي الثاني

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#الاهلي_ثالث_العالم بعد تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت أبرز التعليقات: "‏الجيل الذهبي الثاني في تاريخ النادي الأهلي و‏مبسوط بالجيل ده واللي وصله وهيوصله مستقبلًا إن شاء الله بعد 7 سنين عيشنا سيناريوهات صعبة كتير، لسه في حاجات محتاجة تتحسن وإنجازات تانية جاية كتير مع مدرب كبير، الأهلي بطل الثلاثية وبرونزية العالم وسوبرين منتظرين في الطريق وموسم جديد هتدور فيه على العاشرة وترجع كاس العالم.

وقال آخرون: "‏الاهلي من يصنع لاعبيه ومدربيه على مر التاريخ مرحبا بك في نادي القرن الافريقي" و"‏مبرووووك رجوع الأهلي للمنصات العالمية مبروووك للاعيبة للرجالة ومجلس الإدارة والخطيب شكر خاص للقائد‎."

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.