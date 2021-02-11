أكرم توفيق: تعاهدنا على العودة إلى القاهرة ببرونزية العالم

أكد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في مباراة نصف النهائي.
وقال: «بعد الخسارة أمام البايرن اجتمعنا أكثر من مرة كلاعبين من أجل الاستعداد لمواجهة بالميراس البرازيلي، وتعاهدنا على حصد المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية».
وأضاف: «كنا نتمنى بالطبع أن نتخطى بايرن ميونخ من أجل خوض المباراة النهائية، ولكن في النهاية حققنا ميدالية في كأس العالم في أول مشاركة لهذا الجيل من اللاعبين».
وأشار أكرم توفيق إلى أن الفريق كان على قلب رجل واحد في هذه البطولة، التي شهدت خوض ثلاث مواجهات في وقت قياسي رغم ضغط المباريات وشراسة المنافسة، حتى تحقق هدف الفريق في العودة بميدالية غالية جدا لهذا الجيل من اللاعبين.
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