احتفالات جنونية لجماهير الأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.. فيديو

شهدت العديد من المقاهي والمناطق داخل القاهرة احتفالا كبيرا من جماهير الأهلي بعد الفوز على فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

ورصدت عدسة موقع دوت الخليج الإخباري احتفال الجماهير بالهتاف والتهليل للأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.