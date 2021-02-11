حجازي يخطف تعادلا قاتلا لـ اتحاد جدة أمام الأهلي في الدوري السعودي

خطف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، التعادل لفريقه أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وانتهت قمة الأهلي واتحاد جدة بالتعادل الإيجابي ( 1 – 1)، التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 18. وافتتح عبدالرحمن غريب التسجيل لأهلي جدة في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول. وفي الشوط الثاني نجح أن يخطف أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة والفراعنة، هدف التعادل لفريقه بعدما سدد كرة من منطقة جزاء الخصم في الدقيقة 86. وبهذا التعادل رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 29 في المركز الرابع، فيما فرط الأهلي في الارتقاء لصدارة الدوري السعودي، وبات في رصيده 34 نقطة، ويبعد بفارق نقطة عن المتصدر فريق الشباب.

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