ياسر إبراهيم: برونزية العالم تدفعنا لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات

وجه ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر إلى جماهير القلعة الحمراء بعد دعمها المستمر للفريق طوال الفترة الماضية، الذي شهد التتويج بالثلاثية "الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا"، واليوم الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وأكد مدافع الأهلي أن الجماهير لم تتخلَّ عن الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما كان دافعًا وحافزًا قويًّا للاعبين في كأس العالم للأندية من أجل التتويج بميدالية.
وقال إبراهيم: «كنا نتمنى كسر الرقم القياسي الخاص بالتتويج بالميدالية البرونزية من خلال تحقيق مركز جديد، لكن في النهاية سعداء بما قدمناه، خاصة أنها أول مرة لهذا الجيل الوجود في هذه البطولة الكبرى».
وأضاف: «الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الإنجاز، وكنا نتطلع إلى تحقيق أفضل مما حققناه اليوم، لكن في النهاية نحن سعداء بما تحقق، الذي سيكون دافعًا قويًّا لنا من أجل استكمال رحلة البطولات والإنجازات والأرقام القياسية».
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