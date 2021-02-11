الرياضة

أجايي: سعيد بالمشاركة في مباراة التتويج ببرونزية العالم

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أبدي جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية اليوم على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وقال: «تمنيت كثيرًا اللحاق بمنافسات كأس العالم خاصة أنني كنت أعاني من الإصابة خلال الفترة الماضية، وبالفعل تحققت أمنيتي في مباراة التتويج بالمركز الثالث».

وأضاف أجايي: «آخر مباراة لي قبل الإصابة كانت في نهائي إفريقيا، واليوم أعود من جديد للوجود مع الفريق في مباراة التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية».

وأكمل: «أشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدتي على العودة من جديد إلى الملعب».

ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير النادي، التي أكد أنها أكبر داعم للفريق في كل المناسبات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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