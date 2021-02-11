أجايي: سعيد بالمشاركة في مباراة التتويج ببرونزية العالم

أبدي جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بالميدالية البرونزية اليوم على حساب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.
وقال: «تمنيت كثيرًا اللحاق بمنافسات كأس العالم خاصة أنني كنت أعاني من الإصابة خلال الفترة الماضية، وبالفعل تحققت أمنيتي في مباراة التتويج بالمركز الثالث».
وأضاف أجايي: «آخر مباراة لي قبل الإصابة كانت في نهائي إفريقيا، واليوم أعود من جديد للوجود مع الفريق في مباراة التتويج بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية».
وأكمل: «أشكر الجهاز الفني والطبي واللاعبين على دعمهم لي خلال الفترة الماضية، من أجل مساعدتي على العودة من جديد إلى الملعب».
ووجه لاعب الأهلي الشكر إلى جماهير النادي، التي أكد أنها أكبر داعم للفريق في كل المناسبات.
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