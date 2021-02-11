سجل بايرن ميونخ الهدف الأول في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام حاليا بالدوحة. وجاء الهدف كرة عرضية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء حاول ليفاندوفيسكي تسديد الكرة لترتطم بحارس المرمى، وتصل إلى بنجامين بافار سددها في المرمى الخالي من داخل منطقة الجزاء. ومع الدقيقة 19، ومن تسديدة صاروخية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء مرت من أمام ليفاندوفيسكي ودخلت الشباك، وألغى الحكم بداعي التسلل. وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي حراسة المرمى: نوير خط الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز خط الوسط: كيميتش، لوكاس هيرنانديز، كومان خط الهجوم: ساني، جنابري ، ليفاندوفسكي ويستحوذ بايرن، على قدر كبير من الترشيحات، لا سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ في صفه قبل مواجهة اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نهائي المونديال.. بايرن ميونخ يسجل الهدف الأول في شباك تيجريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.