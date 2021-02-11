أعضاء الأهلي يحتفلون ببرونزية كأس العالم للأندية

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة احتفال أعضاء النادي بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.
وتوافد كثير من أعضاء النادي على مقر الجزيرة لمتابعة المباراة، بعد أن قامت إدارات النادي المختلفة بعمل الترتيبات اللازمة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة الفريق في المونديال.
وعقب نهاية ركلات الترجيح انطلقت احتفالات الأعضاء، بعد أن تغلب الفريق على بالميراس البرازيلي، ونجح في تكرار إنجاز عام 2006 بالفوز ببرونزية العالم.
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