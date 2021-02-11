أبطال السداسية .. مشوار بايرن ميونخ لتحقيق إنجاز برشلونة لأول مرة منذ 11 عاما

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي أقيم بالدوحة.
وأصبح بايرن ميونخ ثاني فريق في عالم كرة القدم بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج بستة ألقاب في موسم واحد "السداسية"، وهي: دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبية، الدوري والكأس والكأس السوبر محليا بالإضافة إلى مونديال الأندية.
وحقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني وكأس ألمانيا، في موسم 2019-2020.
وتمكن من الفوز بلقب كأس السوبر الألماني على حساب برووسيا دورتموند، ولقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي.
واختتم الفريق البافاري الرحلة بالسداسية بعد تتويجه بـ كأس العالم للأندية.
وكان الفريق توج في موسم 2012 / 2013 بثلاثية تاريخية تحت قيادة مديره الفني الأسبق يوب هاينكس حيث أحرز هاينكس مع الفريق ألقاب دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي قبل أن يرحل عن قيادة الفريق تاركا المسؤولية لجوارديولا.
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