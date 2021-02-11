الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي ويصعب موقفه فى الترتيب

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على ملعب برج العرب، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل كريم الديب هدف الاتحاد السكندري الوحيد في الدقيقة الـ68 من ركلة جزاء. محاولات الإسماعيلي لإدراك التعادل لم تكن خطرة. أري بابل نفذ مخالفة عرضية في الدقيقة الـ77، لكن الدفاع أبعدها بنجاح. حسام حسن بدأ بـ روماريو ويليامز في هجوم الاتحاد السكندري، فيما اعتمد دراجان يوفيتش مدرب الإسماعيلي على محمد فوزي في حراسة المرمى بدلا من محمد صبحي. وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 8 نقاط في المركز 17

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