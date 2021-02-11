بعشرة لاعبين .. الاتحاد السكندري ينتزع فوزا مهما أمام الإسماعيلي

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزًا هامًا أمام نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وشهد الشوط الأول من المباراة طرد كريم يحيى في الدقيقة 45+4 ، بينما سجل كريم الديب هدف الاتحاد في الدقيقة 69 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 14 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 8 في المركز 17 ـ قبل الأخير ـ