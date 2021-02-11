هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي بعد فوزه على بالميراس البرازيلي وتتويجه بالميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية.

وكتب محمود حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك لمصر.. ألف مبروك للنادي الأهلي.. شكرا للأهلي على رفع اسم الكرة المصرية عالميا.. بعد تحقيقه برونزية كأس العالم للأندية.. تحيا مصر". وفاز النادي الأهلي على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح 3 /2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود حسين مهنئا الأهلي بالميدالية البرونزية: "تحيا مصر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.