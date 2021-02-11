إصابة متعب المقاصة بكسر في الأنف ويخضع لجراحة الأحد .. صور

ومن المقرر أن يخضع متعب لعملية جراحية يوم الأحد المقبل لعلاج إصابته، على أن يتحدد بعدها موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.
وفاز فريق المقاصة على فريق الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء، ورفع الفوز رصيد المقاصة إلى 17 نقطة يحتل بها الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.
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