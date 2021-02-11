إصابة متعب المقاصة بكسر في الأنف ويخضع لجراحة الأحد .. صور

ومن المقرر أن يخضع متعب لعملية جراحية يوم الأحد المقبل لعلاج إصابته، على أن يتحدد بعدها موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وفاز فريق المقاصة على فريق الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء، ورفع الفوز رصيد المقاصة إلى 17 نقطة يحتل بها الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.