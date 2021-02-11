الرياضة

إصابة متعب المقاصة بكسر في الأنف ويخضع لجراحة الأحد .. صور

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تعرض أحمد متعب لاعب فريق الكرة بنادي المقاصة لإصابة بكسر مضاعف في الأنف، خلال مشاركته في مباراة الفريق اليوم أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة الـ 13 للدوري.

ومن المقرر أن يخضع متعب لعملية جراحية يوم الأحد المقبل لعلاج إصابته، على أن يتحدد بعدها موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وفاز فريق المقاصة على فريق الإنتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء، ورفع الفوز رصيد المقاصة إلى 17 نقطة يحتل بها الفريق المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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