موسيماني: برونزية الأهلي ميدالية ليست ما تمنيته

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية لم يكن الذي يريده بل وصفه بالإنجاز الواقعي.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.