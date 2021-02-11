موسيماني: برونزية الأهلي ميدالية ليست ما تمنيته

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية لم يكن الذي يريده بل وصفه بالإنجاز الواقعي.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
وقال موسيماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعليقا على الظفر بالميدالية: "ليست الميدالية التي تمنيناها لكنها الميدالية الواقعية، يجب أن نتواضع ونقدر حصولنا على ميدالية لإفريقيا".
وأتم المدرب الجنوب إفريقي حديثه "سنحاول العودة العام المقبل ونقاتل من أجل مركز أفضل".
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