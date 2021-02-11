الكابتن محسن بعد إهدار مروان ضربة الجزاء أمام بالميراس: خيرها في غيرها

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان كان يتمنى إحراز ضربة الجزاء وهو وضعها بشكل جيد".
وأتم: "بقول لمروان محسن خيرها في غيرها وأنت حطيتها بشكل كويس".
وتسلم لاعبو النادي الاهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.
فيما صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه الى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.
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