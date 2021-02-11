الكابتن محسن بعد إهدار مروان ضربة الجزاء أمام بالميراس: خيرها في غيرها

قال الكابتن محسن، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نجله كان يتمنى إحراز ضربة الجزاء في صفوف بالميراس في كأس العالم للأندية.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مروان كان يتمنى إحراز ضربة الجزاء وهو وضعها بشكل جيد".

وأتم: "بقول لمروان محسن خيرها في غيرها وأنت حطيتها بشكل كويس".