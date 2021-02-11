لقاءات نارية.. تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت اليوم الخميس عن مواجهات نارية مرتقبة.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على فريق إيفرتون بملعب "جوديسون بارك"، كما يلعب مانشستر يونايتد مع مضيفه فريق ليستر سيتي في ملعب "كينج باور".

ويلعب الفائز من لقاء تشيلسي مع بارنسلى الذى سوف يلعب مساء اليوم الخميس مع فريق شيفيلد يونايتد، بينما يستضيف فريق بورنموث فريق ساوثهامبتون.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي خلال يومي 20 و21 من شهر مارس المقبل.

ويأتي تاريخيا فريق أرسنال د أكثر المتوجين بالبطولة في التاريخ بـ14 بطولة يليه مانشستر يونايتد بـ12 بطولة ثم تشيلسي بثمانية ألقاب.